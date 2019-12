Woning in Stationsstraat volledig vernield door zware brand Siebe De Voogt

07 december 2019

13u34 16 Damme Een woning in de Stationsstraat in Sijsele is zaterdagvoormiddag compleet verwoest door een zware brand. De bewoners waren op het moment dat het vuur uitbrak niet aanwezig en werden bij hun thuiskomst opgevangen door de hulpdiensten.

Het was een buurman die rond 11 uur rook zag komen uit de woning, die gelegen is op het einde van een zijstraatje van de Stationsstraat. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. De vrouw des huizes was net boodschappen gaan doen in de supermarkt en kwam thuis toen de brandweer al ter plaatse was. Ook haar man arriveerde kort nadien. Het koppel moest lijdzaam toezien hoe hun woning compleet vernield werd door de rook en vlammen. Hoewel de brandweerlieden alle middelen inzetten, was er tegen de brand niets meer te beginnen. De slachtoffers waren erg aangeslagen en werden opgevangen in de ambulance. De Damse burgemeester en kersvers CD&V-voorzitter Joachim Coens kwam hen een hart onder de riem steken. Over de precieze oorzaak van de brand bestaat nog geen volledige duidelijkheid. Wellicht ontstond het vuur op het gelijkvloers. Volgens de lokale politie Damme/Knokke-Heist is er zeker geen kwaad opzet in het spel. In de woning zouden enkele huisdieren gezeten hebben, maar ook over hun lot is nog niets bekend. De dienst Slachtofferhulp van de politie ontfermt zich over de bewoners.