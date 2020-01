Wintersfeer in Damme verwelkomde al meer dan 8.000 bezoekers Mathias Mariën

02 januari 2020

13u19 0 Damme De jongste editie van Wintersfeer in Damme met bloemencreaties van Frederiek Van Pamel en sfeerverlichting van Sam mocht al meer dan 8.000 bezoekers bekoren. Daarmee zijn de cijfers van de voorbije twee edities verpulverd. De editie 2018-2019 klokte af op 5.079 bezoekers. De bloemen en de sfeerverlichting blijven nog tot en met zondag 5 januari 2020.

Wintersfeer in Damme vult het historische Sint-Janshospitaal en de aansluitende gebouwen van het voormalige rusthuis met creaties van bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel. Buiten verwarmt Sam Van Maele het historisch patrimonium van Damme met sfeerverlichting.

De derde editie van Wintersfeer in Damme verslaat alle bezoekersrecords. De mond-aan-mond- en mediareclame wekten de interesse van bezoekers uit het ganse land. Op woensdag 1 januari 2020 strandde de teller op 8.079 bezoekers. Zondag 29 december 2019 was de absolute topdag met 1.526 geïnteresseerden.

Samen met de toename van de bezoekersstroom, blijkt ook de groeiende interesse vanuit de ruimere omgeving. Het aantal West-Vlamingen zakte van 82 % naar 65 %. Het aantal Oost-Vlamingen verdubbelde tot nu toe van 10 naar 20 %. Het bezoekersaantal dat van verder komt, steeg van 8 naar 15 %.

“We lijken in ons opzet te slagen om de belevingswaarde van Damme in de donkere maanden te verhogen” stelt schepen voor toerisme Rik Strubbe vast. “We komen daarbij tegemoet aan een vraag van de plaatselijke horeca en handelaars. Mocht de Damse Vaart later deze winter nog dichtvriezen, dan is ons winterseizoen compleet geslaagd.”