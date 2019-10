Wielertoerist zwaargewond nadat hij onwel wordt en valt Bart Boterman

13 oktober 2019

18u50 1 Damme In de Hoekestraat in Oostkerke bij Damme is zondag rond 15.30 uur een wielertoerist zwaargewond geraakt.

Volgens de lokale politie Damme/Knokke-Heist was de man in groep aan het fietsen toen hij onwel werd en vervolgens ten val kwam. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer plaatse een tent over het slachtoffer tijdens de verzorging door de mugartsen en ambulanciers, om omstaanders geen zicht te gunnen. De man werd naar AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht maar zou niet in levensgevaar zijn.