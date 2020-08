Wendy en Mila zoeken vakantiehuis van 2 miljoen euro: “Er mag zelfs werk aan zijn” Bart Huysentruyt

29 augustus 2020

12u11 0 Damme Een miljoenenpand in Damme, dat is waar Wendy Van Nyen (47) en dochter Mila komende week zoeken in Huizenjagers Vakantiehuizen op VIER. Hun budget? Twee miljoen euro.

Van maandag 31 augustus tot donderdag 3 september trekt de mobilhome van Huizenjagers Vakantiehuizen naar de Oostkust, van Oostende tot Knokke. Makelaars Katrien, Katrien en Anthony krijgen dit keer een speciale opdracht: Wendy en dochter Mila zoeken een miljoenenpand in hun geliefde Damme. Het budget is liefst twee miljoen euro, exclusief notariskosten. “We willen een vakantiewoning in een groene omgeving”, zeggen moeder en dochter. De familie bezit al een vakantiehuisje en appartement in Damme, maar zoekt nog iets meer. “We willen geen buren die over onze haag kunnen meekijken. In feite zoeken we een gebouw met karakter en een ziel, absoluut geen nieuwbouw. Integendeel zelfs, want er mag best nog wel wat werk aan zijn. We zoeken een pand met veel potentieel en waar we op termijn kunnen gaan wonen en als de kinderen het huis uit zijn, kan dienen als B&B. Een zwembad of een zwemvijver is wel een must.”

Wishlist

Het gezin woont nu nog in de Antwerpse Kempen. Wendy verkocht een paar jaar geleden haar hostessenbureau, één van de grootste van het land. Nu zit ze in de projectontwikkeling. “We zoeken al een tijdje naar zo'n vastgoed, maar dat is geen makkie.” Een hele wishlist dus, maar voor dit budget kan dat voor de Huizenjagers geen probleem zijn. Of toch? De aflevering met moeder en dochter zie je op donderdag 3 september om 19.45 uur op VIER.