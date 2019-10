Wéér zwaar ongeval langs Damse Vaart: chauffeur ontsnapt net op tijd uit zinkend wrak Mathias Mariën

14 oktober 2019

07u30 0 Damme Langs de Damse Vaart-Zuid gebeurde zondagnacht een zwaar verkeersongeval met een SUV. De bestuurder van het voertuig raakte van de weg af en belandde in het water. Hij kon zichzelf gelukkig net op tijd bevrijden en naar de oever zwemmen. Het was de tweede nacht op rij dat er een zwaar ongeval gebeurde langs de Damse Vaart.

Zaterdagnacht nog kwam een bestuurder om het leven toen hij even verderop langs de Damse Vaart-Oost een boom ramde, waarna het voertuig in brand vloog. Het slachtoffer kon zich niet tijdig verwijderen uit het wrak en moet nog steeds geïdentificeerd worden. Zondagnacht kon de bestuurder zich gelukkig wel tijdig bevrijden. Even voor 2 uur raakte de man met zijn SUV naast de weg en reed tussen twee bomen door het water in. De wagen zonk razendsnel, maar de chauffeur kon net op tijd naar de oever zwemmen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en een duikteam deed voor alle zekerheid nog een grondige inspectie rond het wrak in het water. Daarna werd met groot materiaal de wagen uit het water gehaald. De chauffeur raakte uiteindelijk slechts lichtgewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De Damse Vaart-Zuid was daar het ongeval urenlang afgesloten.