Wandelaars en lopers langs de Schipdonkvaart, opgepast: daar is de buizerd weer Mathias Mariën

16 juli 2020

09u26 0 Damme Langs de Schipdonkvaart in Moerkerke is de voorbije dagen een buizerd gesignaleerd. Dat gebeurde tussen de Molentjesbrug en de Jacksensbrug.

De vogel heeft er een nest met jongen en kan hierdoor schijnaanvallen uitvoeren op passanten. De buizerd is een beschermde vogel waarbij het nest ook volledige bescherming geniet. Ook de voorbije jaren verbleef er in de omgeving van Moerkerke regelmatig een buizerd die schijnaanvallen uitvoerde richting lopers en wandelaars. “We leven in een landelijk gemeente waar dergelijke situaties kunnen voorkomen. We nemen de natuur als goede buur”, zegt het stadsbestuur, dat enkele tips meegeeft.

- kies tijdelijk een andere looproute

- loop wat trager dan voelt de vogel zich minder bedreigd

- schreeuw of zing en molenwiek met uw armen dan schrikt u de buizerd af

- blijf goed om u heen kijken

- zorg dat u niet alleen bent: als u met zijn tweeën bent, verkleint de kans op een aanval