Wagen crasht tegen boom en vliegt in brand: politie onderzoekt identiteit overleden bestuurder Mathias Mariën

13 oktober 2019

12u21 126 Damme Langs de Damse Vaart-Oost in Hoeke, op de grens van Damme en Knokke, gebeurde zondagochtend een zwaar verkeersongeval. De bestuurder van een personenwagen verloor er de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Door de impact vloog het voertuig in brand. De politie is nog steeds op zoek naar de identiteit van het slachtoffer.

Over de omstandigheden van het ongeval bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid. Vast staat dat de bestuurder van de wagen omstreeks 6.30 uur aan de linkerkant van de baan tegen een boom belandde. Wellicht reed het slachtoffer in de richting van Damme, al kan ook dat nog niet met zekerheid gezegd worden. Het ongeval gebeurde op een recht stuk baan langs de Damse Vaart-Oost. Op die plaats is amper bewoning, maar de crash werd uiteindelijk wel opgemerkt door buurtbewoners aan de overkant van de vaart. Op dat moment was de wagen al in brand gevlogen door de klap. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel het overlijden van het slachtoffer, dat niet tijdig uit het wrak geraakte, vaststellen. De baan was urenlang afgesloten om de nodige vaststellingen te kunnen doen. “Op dit moment kunnen we nog weinig kwijt, het onderzoek is volop lopende”, laat de politie weten. “Over de identiteit van het slachtoffer bestaat momenteel nog geen duidelijkheid. Ook dat wordt verder onderzocht.”