Vrienden organiseren inzamelingsactie voor koppel wiens woning verwoest werd door zware brand Siebe De Voogt

08 december 2019

16u25 0 Damme Na de zware brand van zaterdag in een woning langs de Stationsstraat komt in Sijsele al een golf van solidariteit op gang. Vrienden van het getroffen koppel start maandag met een inzamelingsactie. “Die mensen moeten dringend geholpen worden”, zegt Nathalie Degrande, één van de iniatiefnemers.

De zware brand van zaterdag zindert in Sijsele nog na. Een koppel uit een zijstraatje van de Stationsstraat moest met lede ogen aanzien hoe hun huis compleet verwoest werd. “Ze hebben helemaal niets meer", vertelt hun vriendin Nathalie Degrande. “Werkelijk alles is vernield. Philip heeft het huis volledig zelf gebouwd. Elke baksteen is door zijn handen gegaan. Onlangs werd zelfs nog een nieuw dak op de woning gelegd.”

De gebeurtenis is voor Nathalie meer dan dramatisch genoeg om een solidariteitsactie op poten te zetten. “Ik open morgen (vandaag, red.) een speciaal rekeningnummer waarop geld kan gestort worden”, verduidelijkt ze. “Bij de lokale handelaars zal ik rondgaan om spaarpotten te zetten. Het koppel moet geholpen worden en dringend. Ik ken hen persoonlijk, maar zelfs mocht dat niet het geval zijn, moet heel het dorp zich verenigen om hen te hulp te schieten.”