Vrachtwagen ligt dwars over Natiënlaan Mathias Mariën

17 september 2020

14u43 0 Damme Een 24-jarige vrachtwagenchauffeur uit Erpe-Mere is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval langs de Natiënlaan in Lapscheure bij Damme.

De twintiger verloor rond 13.30 uur de controle over zijn vrachtwagen, waarna het gevaarte begon te slippen en kantelde. De truck kwam dwars over de rijbaan tot stilstand. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de chauffeur de eerste zorgen toe, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Na het ongeval was er een omleiding richting Maldegem in afwachting van de takelwerken.