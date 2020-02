Voorpost voert protest tegen komst asielzoekers naar Sijsele Mathias Mariën

27 februari 2020

05u32 0 Damme De rechtse groepering ‘Voorpost’ is van plan om vanavond, donderdagavond, voor de start van de gemeenteraad in Damme een protestactie te houden tegen de komst van vluchtelingen richting legerkazerne.

Begin deze maand maakte het stadsbestuur bekend dat er eind maart opnieuw vluchtelingen neerstreken in het dorp. Dat lokte verschillende reacties uit, al was het merendeel wel positief en hartverwarmend te noemen. In het verleden ontstonden namelijk al mooie vriendschappen én zetten inwoners van Sijsele zich als vrijwilliger in voor de mensen in de kazerne. Bij Voorpost zien ze dat echter liever niet gebeuren en willen ze dus protesteren. De politie is op de hoogte van de actie en zal een extra oogje in het zeil houden.