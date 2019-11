Viviane (68) moet haar café van 120 jaar oud verplicht sluiten door uitbreiding snelweg: “Daar kan je niks tegen beginnen” Mathias Mariën

23 november 2019

09u29 1 Damme Na meer dan 120 jaar sluit café Het Groene Woud langs de Natiënlaan definitief de deuren. Verplicht, want de eigenaars worden onteigend door de omvorming van de N49 tot snelweg. Zo verdwijnt meteen het laatste café in Sint-Rita (Damme). “Het is met pijn in het hart. Maar oké, als ze het willen afbreken, kan je daar weinig tegen beginnen”, zegt uitbaatster Viviane Debbaut (68).

Al twintig jaar staat Viviane achter de toog van Het Groene Woud in Sint-Rita, een deelgemeente van Damme op een boogscheut van Knokke-Heist. “Ik nam het café over van mijn tante, die hier 38 jaar de pintjes tapte”, vertelt de 68-jarige vrouw. Eigenaar van het gebouw is de familie echter niet, waardoor ze extra machteloos staan tegen de onteigening.



Viviane verliest niet alleen haar café – en dus haar werk – maar meteen ook haar woonst. Ze heeft recht op een vergoeding voor de ‘overname van het café’, maar dat is lang niet genoeg om een nieuwe woning te kopen. Het meeste geld voor de onteigening gaat naar de eigenaar uit Maldegem. Doorheen de jaren bouwde de cafébazin een trouw cliënteel op, die nu ook op zoek moeten naar een nieuw stamcafé. Enig probleem: met het verdwijnen van Het Groene Woud verdwijnt meteen het laatste café in de gemeente.

Omvorming N49

Grote boosdoener is de omvorming van de N49 Natiënlaan tot autosnelweg. De A11 tussen Brugge en Knokke wordt verder doorgetrokken via de N49, zodat die een volwaardige snelweg wordt. Nu zijn er nog tal van kruispunten en zelfs plaatsen waar fietsers mee op de baan rijden. Om die plannen te realiseren moeten er heel wat huizen en dus ook handelszaken verdwijnen. Het gaat om gebouwen die rechtstreeks verbinding hebben met de Natiënlaan. Omdat er een parallelweg komt naast de nieuwe snelweg, moeten die onvermijdelijk weg.



Begin juni sloot het bekende restaurant Pick-Wick, even verderop van het café, al de deuren. Paul Staelens en Anabel Van Landschoot zagen hun levenswerk zo verdwijnen. Ook Viviane Debbaut zal met pijn in het hart haar café sluiten. “Al kwam het voor mij wellicht minder hard aan dan voor de mensen van Pick-Wick. Zij zagen de onteigening totaal niet aankomen. Ik wist al hoe de zaak in elkaar zat maanden voor de plannen officieel werden gemaakt. Al maakt dat het er natuurlijk niet minder erg op. Ik zal het hier enorm hard missen”, zegt Viviane, die ondertussen al is verhuisd.



“Officieel moest ik pas tegen eind dit jaar vertrekken. Maar wat maakt die maand verschil uit? Als ze het willen platgooien, kan je daar niks tegen beginnen. Sowieso was ik al van plan om binnenkort met pensioen te gaan. Normaal zou mijn nicht het café verder gezet hebben en bleef de traditie dus bestaan. Ach, het grote voordeel is dat ik nu meer tijd zal hebben voor mijn kleinkinderen.”

Afscheidsfeest

Het café bestaat al ruim 120 jaar en is voor veel inwoners van de gemeente een vaste plaats om te verpozen. “Zonder overdrijven: ik ken al mijn klanten bij hun naam. Ik heb een enorm groot, vast cliënteel”, aldus Viviane. Dat bewijst ze ook meteen bij ons bezoek. Van elke klant die binnenkomt, weet ze al wat ze zullen drinken nog voor ze iets hebben gezegd. Het zijn dan ook meer vrienden dan klanten geworden, die Viviane nog één keer in de bloemetjes wil zetten. Op 30 november geeft ze een groot feest met drank en hapjes à volonté. “Daarna ga ik genieten van mijn pensioen. Maar ik weet zeker: zaterdagavond zullen er traantjes vloeien. Ik heb een groot deel van mijn leven hier doorgebracht. Het zal heel raar aanvoelen als ze hier alles platgooien”, besluit Viviane.