VIDEO. Oudste inwoner van West-Vlaanderen blaast 110 kaarsjes uit: “Mijn taart snijden? Ik ben geen klein kind hé” Mathias Mariën

12 juni 2019

17u30 0 Damme De oudste inwoner van West-Vlaanderen mag deze week 110 kaarsjes uitblazen. Rachel Neyt uit Sijsele woont al 21 jaar in een woon- en zorgcentrum en heeft ondanks haar leeftijd nog een scherpe geest én tong. “Mijn taart snijden? Ik ben geen klein kind, hé. Ik doe dat wel zelf”, reageerde Rachel aan de feesttafel.

Het was feest woensdagmiddag in woonzorgcentrum De Stek in Sijsele. De oudste inwoner van West-Vlaanderen werd er gevierd en kreeg heel wat cadeautjes. Zélfs van ons koningspaar kreeg ze een fruitmand toegestuurd. Rachel Neyt viert dan ook niet zomaar een verjaardag. De vrouw blaast 110 kaarsjes uit en behoort daarbij tot de oudste mensen van België. “Komen al die camera’s voor mij”, vroeg Rachel toen ze de aandacht opmerkte.

Eigen karakter

Binnen de muren van het woon- en zorgcentrum hebben ze enkel lovende woorden over voor Rachel. Ondanks haar leeftijd is de vrouw nog steeds behoorlijk zelfstandig. “Zeker bij het eten wil ze het nog allemaal zelf doen”, zegt haar kleindochter Ann Reybrouck (57). Dat bewijst haar grootmoeder luttele ogenblikken later wanneer iemand van de aanwezigen Rachel wil helpen met het snijden van haar taart. “Mijn taart snijden? Ik ben geen klein kind, hé. Ik doe dat wel zelf”, klinkt het gevat. Haar familie kijkt er al lang niet meer van op. “Typisch voor oma”, lacht Ann. “Ze heeft haar eigen karaktertje. Je doet niet zomaar met haar wat je wil.”

Namen zijn moeilijk

De 110-jarige kreeg op haar feest bezoek van verschillende familieleden. Rachel heeft één zoon, Lucien Reybrouck, die ondertussen ook al 85 jaar is. Daarnaast heeft ze 3 kleinkinderen, 6 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. “Een levend vijfgeslacht, redelijk uniek”, zegt kleindochter Ann trots. “Jammer genoeg kon niet iedereen aanwezig zijn.” De allerjongste van het vijfgeslacht is 1,5 jaar oud. De kans dat Rachel dat nog ten volle beseft, is klein. “Gezichten herkent ze nog wel, maar namen zijn al moeilijk. De allerkleinsten zal ze wellicht minder goed beseffen”, zegt haar familie.

Trotse burgemeester

Het stadsbestuur van Damme liet de verjaardag van Rachel niet zomaar passeren. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) kwam de vrouw persoonlijk feliciteren. “We zijn enorm trots dat de oudste inwoner van West-Vlaanderen hier woont. Dit is een bijzonder gebeuren”, aldus Coens. Na de speeches kregen alle bewoners van De Stek een stukje taart om de verjaardag te vieren. Al gebeurde dat niet vooraleer iedereen luidkeels een verjaardagsliedje zong. Ook dat hoort er op die leeftijd nog steeds bij. Haar geheim om zo oud te worden? Veel koffie drinken, regelmatig de krant lezen én erop toezien dat de kalender in het rusthuis de juiste dag aangeeft.