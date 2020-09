Vertederend! West-Vlaamse junglepiloot deelt unieke foto van pasgeboren babygorilla’s Mathias Mariën

22 september 2020

16u36 10 Damme Virungapiloot en ‘Flying Doctor’ Anthony Caere uit Damme heeft een vertederende foto de wereld ingestuurd van een pasgeboren tweeling van een berggorilla. “Redelijk uniek. Het bewijs dat ons werk rendeert”, zegt Anthony vanuit Congo.

Samen met de rangers in het Virungapark staat Caere er al zeven jaar in voor de bescherming van de dieren tegen stropers. Dat er in het natuurpark van directeur Emmanuel de Merode een tweeling van een berggorilla werd geboren, doet hem dan ook enorm veel deugd. Ondertussen heeft de piloot zich ook in coronatijden aangepast aan het werk in de jungle. “Het aantal besmettingen valt hier gelukkig goed mee”, zegt Caere. “Behalve dat ik geen bezoek krijg van vrienden of familie uit België en zelf ook niet kan reizen, is er voor mij persoonlijk weinig veranderd.”

Het is niet voor het eerst dat de piloot mooie, maar confronterende beelden toont uit het park. Begin 2018 redde hij nog een babychimpansee uit de handen van stropers. De video van Caere, met het dier op zijn schoot in z’n vliegtuig, ging toen de wereld rond. “Dit ziet er schattig uit, maar het is eigenlijk een heel triest verhaal”, vertelde de piloot toen. “Hij zou bij zijn mama moeten zijn. Maar we zijn blij dat we hem een nieuwe, goede thuis kunnen geven.”