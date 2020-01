Veroordeelde pedofiel vergrijpt zich tijdens penitentiair verlof meermaals aan stiefdochter in Nederlands zwembad Siebe De Voogt

27 januari 2020

12u55 0 Damme Een veroordeelde pedofiel heeft in de Brugse rechtbank opnieuw 3 jaar cel gekregen voor de herhaaldelijke aanranding van zijn 12-jarige stiefdochter in een Nederlands zwembad. Danny B. (48) kreeg in 2013 al eens 4,5 jaar effectief voor gelijkaardige feiten, maar ging opnieuw over de schreef tijdens z’n penitentiair verlof. “We gingen in Nederland zwemmen, omdat ik in België niet in de buurt van zwembaden of scholen mocht komen”, zei hij tijdens z’n verhoor.

Danny B. (48) beseft van zichzelf maar al te goed dat hij pedofiele neigingen heeft. Tijdens z'n verhoor bij de onderzoeksrechter gaf de man toe dat hij zich aangetrokken voelt tot kinderen en tegenover een arts verklaarde hij dat hij “een voorkeur heeft voor meisjes van 11 à 12 jaar oud”. Een residentiële behandeling van 2,5 jaar bij het gespecialiseerd centrum Fides in Beernem kon daar niets aan veranderen. De veertiger werd in 2005 een eerste keer veroordeeld voor openbare zedenschennis. Op 25 juni 2013 legde het Gentse hof van beroep hem 5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk op. De kwalificaties luidden: verkrachting van een -14-jarige ouder dan 10, aanranding van een -16-jarige, openbare zedenschennis tegenover een -16-jarige en het bezit van kinderporno. B. werd 10 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank en mocht 15 jaar geen contact hebben met kinderen.

Relatie

Toch knoopte een vrouw uit Damme in september 2017 een relatie aan met de man. Ze wist naar eigen zeggen van z'n verleden en was ook op de hoogte dat hij geen contact mocht hebben met kinderen of op plaatsen mocht komen waar kinderen aanwezig waren. De dame dacht echter dat B. zich herpakt had door de therapie die hij volgde. “Hij ging ook heel goed om met mijn kinderen", vertelde ze achteraf aan de politie. De bal ging echter aan het rollen toen Danny B. op 22 april vorig jaar de relatie verbrak. “Ik voelde van mezelf dat ik niet de juiste afstand kon bewaren tegenover mijn stiefdochter”, verantwoordde hij z’n beslissing. De moeder van het toen 12-jarige meisje merkte dat haar dochter opgelucht reageerde, toen ze haar vertelde over de relatiebreuk. Aan haar oudere broer had het slachtoffer verteld dat B. haar borsten en geslachtsdelen had betast in het zwembad. De moeder legde na de relatiebreuk klacht neer bij de politie.

Nederlands zwembad

Na zijn veroordeling voor het hof van beroep kreeg B. in het eerste weekend van februari vorig jaar voor het eerst de kans om naar huis te gaan. Vanaf dat moment genoot hij van beperkte detentie: in de week verbleef de man in de gevangenis en om de twee weken mocht hij in het weekend naar huis. Zijn partner vertelde aan de speurders dat ze tijdens het penitentiair verlof op zijn verzoek af en toe gingen zwemmen met haar twee kinderen in het zwembad van Terneuzen. En ook het 12-jarige slachtoffer vertelde tijdens haar audiovisueel verhoor een gelijkaardig verhaal. B. had haar op 17 maart, 31 maart en 14 april tot drie keer toe betast tijdens het zwemmen. In het buitenzwembad had hij haar ook eens gedwongen zijn geslachtsdeel aan te raken en ook bij haar thuis had de man volgens het meisje meermaals geprobeerd haar te betasten. Ze had zich telkens verzet.

Drie jaar

Danny B. werd op 25 april aangehouden en zit op vandaag nog steeds in voorhechtenis. Na z’n arrestatie troffen speurders op z'n gsm nog zeven foto’s met kinderporno aan, waarvan minstens twee met minderjarige meisjes. Over het zwembad legde de man nog een opvallende verklaring af: “We gingen in Nederland zwemmen, omdat ik in België niet in de buurt mocht komen van zwembaden en scholen”, klonk het. De Brugse rechtbank legde B. een effectieve celstraf van 3 jaar op. Na het uitzitten van die straf wordt B. voor 10 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. De rechter legde hem daarnaast ook voor 20 jaar een verbod op om met minderjarigen in contact te komen. De moeder van het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg 750 euro schadevergoeding toegekend. Haar dochter moet B. 2.500 euro betalen.