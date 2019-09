Vernieuwd bedrijventerrein Moerkerke volledig CO2-neutraal Mathias Mariën

17 september 2019

16u21 0 Damme Stad Damme en WVI hebben de toekomstige ondernemers van het vernieuwd bedrijventerrein feestelijk verwelkomd tijdens een ‘meet & greet’ in het Administratief Centrum. Het bedrijventerrein is volledig CO2-neutraal en de bedrijven gebruiken enkel 100 procent herbruikbare energie.

Ondernemingen die er zich vestigen zijn vooral actief in de bouwsector. Vandaag biedt het lokaal bedrijventerrein plaats aan 22 (toekomstige) bedrijven waaronder heel wat bestaande bedrijven uit Moerkerke zelf. Het bedrijventerrein is strategisch gelegen, en oefent zo een enorme aantrekkingskracht uit op de geïnteresseerde ondernemingen. “Door de overrompelende opkomst tijdens het eerste infomoment werd meteen duidelijk dat er creatief met de ruimte zou moeten worden omgesprongen om zo veel mogelijk bedrijven een plaats te bieden. Op een oppervlakte van netto 2,03 ha werd ruimte gecreëerd voor 22 bedrijven. Zo vormt het bedrijventerrein een schoolvoorbeeld van zuinig ruimtegebruik. Er wordt zoveel mogelijk gekoppeld gebouwd, maar liefst 10 van de 12 percelen. Bovendien winnen een aantal van die bedrijven ruimte door in de hoogte te bouwen”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Om ook andere kleine ruimtevragers de kans te bieden zich op het bedrijventerrein te vestigen, hebben we beslist om op één van de percelen een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren”, vult burgemeester Joachim Coens aan. WVI hecht veel belang aan de duurzame beeldkwaliteit en de uitstraling van haar bedrijventerreinen. Zo is Moerkerkebrug een CO2-neutraal bedrijventerrein: alle bedrijven verbruiken 100% hernieuwbare energie. Bovendien wordt het bedrijventerrein omgeven door een groene bufferzone die instaat voor de waterhuishouding op het terrein.