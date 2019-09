Verkeersmaatregelen voor triatlonwedstrijd in Damme Mathias Mariën

17 september 2019

16u26 0 Damme Op zaterdag 21 september vindt de achtste editie van ‘den Halven van Damme’ plaats. De organisatie neemt samen met de lokale politie en het stadsbestuur verschillende verkeersmaatregelen om de wedstrijd vlot en veilig te laten verlopen.

Van donderdag 19 tot en met maandag 23 september is de randparking Damme-Zuid (langs de Damse Vaart) niet toegankelijk door de opbouw en afbraak van de start- en aankomstzone. De randparking Damme-Oost (langs de Oude Sluissedijk) en de parkeerplaatsen in Damme-centrum zijn wel bereikbaar.

Op zaterdag 21 september is Damme-centrum bereikbaar vanuit:

• Brugge via de Damse Vaart-Zuid of Pijpeweg,

• Oostkerke via de Koolkerkesteenweg en Dammesteenweg,

• Sijsele en Vivenkapelle via de Vivensteenweg,

• Moerkerke via de Weststraat en Vivensteenweg.

Tijdens de doortocht van de deelnemers is wel verkeershinder mogelijk ter hoogte van Dammebrug.

Van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Damse Vaart-West, Damse Vaart-Noord, Hoekebrug, Damse Vaart-Oost, Leopoldsvaart-Noord, Vredestraat, Molentje, Leopoldsvaart-Noord, Platheulebrug, Schipdonkvaart-Oost, Waterhoek, ’s Heer Heynsweg, Legeweg, Konduitput, Hulsterlo, Masschersheule, Zuiddijk, Rabattestraat, Slekstraat en Damse Vaart-Zuid. In deze straten is van middernacht tot 18.30 uur ook een parkeerverbod van kracht. Inwoners kunnen tijdens de wedstrijd hun woning bereiken of verlaten met de wagen in de rijrichting van de deelnemers.

Van 9 tot 21 uur is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Polderstraat. Het is er ook verboden te parkeren. Inwoners kunnen hun woning bereiken via de Kerkstraat en verlaten in de rijrichting van de deelnemers. Wil je de parkeer- en verkeersdrukte vermijden? Maak gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet. Vervoersmaatschappij De Lijn bedient alle haltes. De lokale politie kan bij grote drukte steeds beslissen om bijkomende verkeersmaatregelen te nemen.

Voor meer informatie over het parcours: www.denhalvenvandamme.be.