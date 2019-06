Verkeersmaatregelen in Damme door wielerwedstrijd Elfstedenronde Mathias Mariën

20 juni 2019

16u31 0 Damme Op zondag 23 juni deelt ook Damme in de wielervreugde van de Elfstedenronde. De organisatie neemt in samenwerking met de lokale politie en het stadsbestuur verschillende verkeersmaatregelen om de wedstrijd vlot te laten verlopen en de hinder te beperken. Respecteer de verkeerssignalisatie en volg steeds de richtlijnen van de politie en seingevers.

Damme-centrum is tussen ± 15.00 en 16.30 uur minder vlot bereikbaar met de wagen door de doortocht van de Elfstedenronde. De renners rijden Damme binnen via de Damse Vaart-Zuid en fietsen via de Kerkstraat, Vivensteenweg, Sijseelsesteenweg en Brieversweg naar Sint-Kruis. Daarna rijden ze via de Moerkerkesteenweg, Buiten Kruisvest en Damse Vaart-Zuid terug naar Damme. Ze maken deze lus 4 keer.

Tijdens de wedstrijd is éénrichtingsverkeer van kracht. Op het parcours is enkel verkeer toegelaten in de rijrichting van de renners als er voldoende tijd is tussen de verschillende doortochten.

• Kom je uit de richting van Vivenkapelle? Je kan het centrum niet binnenrijden. Er is een omleiding voorzien via Brugge.

• Kom je uit de richting van Sint-Kruis (Damse Vaart-Zuid) of Dudzele (Dammesteenweg)? Je kan het centrum binnenrijden via de Kerkstraat. In de Kerkstraat is het enkel toegelaten te rijden in de richting van de kerk.

• Wil je rond Damme-centrum rijden? Houd rekening met extra verkeershinder door de wegenwerken in de Damse Vaart-Zuid tussen Dammebrug en de Sifonbrug. Er is een omleiding voorzien via Brugge.

In de Brieversweg (tussen de Sijseelsesteenweg en Brugge) en Damse Vaart-Zuid (tussen de randparking Damme-Zuid en Kerkstraat) is op zondag ook een parkeerverbod van kracht. De randparkings Damme-Zuid en Damme-Oost (langs de Oude Sluissedijk) blijven toegankelijk.

Voor bijkomende informatie:

• www.sport.be/elfstedenronde;

• www.bruggebereikbaar.be;

• www.damme.be/Verkeersinfo.