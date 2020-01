Vandalen steken kindje Jezus in brand Mathias Mariën

09 januari 2020

15u11 0 Damme Het kapelletje aan de Waterhoek in Moerkerke is het slachtoffer geworden van vandalen. De daders staken kindje Jezus in brand, wat voor heel wat schade zorgde.

Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat de kapel vandalen over de vloer krijgt. Het is ondertussen al de derde keer. Deze keer werd stro gebruikt om de brand te stichten. De Heemkundige Kring ’t Zwin Rechteroever deed aangifte bij de politie en hoopt dat eventuele getuigen zich melden.