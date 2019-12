Uur aanschuiven voor lekkers uit Siphon in Damme: “Maar dat hebben we ervoor over” Bart Huysentruyt

24 december 2019

17u39 0 Damme Kerstavond, dat is niet alleen urenlang in de keuken staan, maar soms ook urenlang in de rij. Wie bestellingen kwam ophalen in het bekende restaurant Siphon in Damme, had dinsdag engelengeduld nodig.

“We hebben een uurtje staan aanschuiven”, vertelt Steven Lambert, één van de klanten van Siphon. “Maar dat hebben we er wel voor over. We laten het dubbel zo goed smaken.” Restaurant en traiteur Siphon in Damme is natuurlijk bijzonder bekend om haar paling in ‘t groen, maar dat was lang niet het enige gerecht dat je kon bestellen. Ook fazant, kreeft en coq au vin waren bijzonder populair. Het was nooit eerder zo druk bij Siphon op de dag van kerstavond. Ook op oudejaarsavond én nieuwjaarsdag komen klanten hun gerechten afhalen. Wie er honger van kreeg, is eraan voor de moeite. Afhalen is op die dagen al niet meer mogelijk door de drukte.