Twintig asielzoekers gaan op de vuist in opvangcentrum in Sijsele Mathias Mariën

02 juli 2020

21u41 191 Damme In het asielcentrum in Sijsele is donderdagavond een massale vechtpartij uitgebroken. Een twintigtal personen ging op de vuist na een banale discussie, waarna de politie met meerdere patrouilles ter plaatse kwam om de orde te herstellen. “Er zijn drie personen bestuurlijk aangehouden”, zegt korpschef Steve Desmet.

Het was even voor 20 uur toen bij de politie van Damme/Knokke-Heist de melding van de vechtpartij binnenliep. “Omdat er sprake was van zo'n twintig mensen die op de vuist waren gegaan, namen we geen risico en gingen diverse patrouilles ter plaatse”, zegt de korpschef. Eenmaal de politie aankwam in het asielcentrum keerde de orde snel terug. Er vielen twee lichtgewonden. Om de rust te bewaren, werden drie heethoofden bestuurlijk aangehouden.

Naar de precieze oorzaak van de massale vechtpartij is het voorlopig gissen. Volgens de eerste vaststellingen lag een banale discussie aan de oorzaak.

Amper problemen

De asielzoekers streken begin april neer in de kazerne in Sijsele en momenteel verblijft er een 300-tal mensen van diverse nationaliteiten. Dat dit soms tot spanningen leidt, is niet nieuw. Toch waren er de voorbije weken en maanden amper problemen. “We onderhouden een goed contact met de verantwoordelijken van het opvangcentrum. De vechtpartij was het eerste incident die naam waardig”, aldus korpschef Steve Desmet.