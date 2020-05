Twee bejaarden gewond bij ongeval langs Natiënlaan Mathias Mariën

14 mei 2020

10u46 0 Damme Een 77-jarige vrouw en haar 89-jarige passagier uit Knokke-Heist zijn woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval langs de Natiënlaan in Moerkerke.

Het duo reed met de wagen in de richting van Knokke toen het fout ging. De auto ging van de rijweg en belandde op zijn dak in de gracht. De slachtoffers werden uit de wagen bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. Ook over de omstandigheden van het ongeval is voorlopig weinig bekend.