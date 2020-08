Tot 40 maanden cel voor Albanese inbrekersbende Mathias Mariën

01 augustus 2020

06u55 0 Damme Drie Albanezen zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld voor hun aandeel in vijf woninginbraken en zeven pogingen. De bende liep onmiddellijk na een inbraak in Moerkerke al tegen de lamp bij een toevallige politiecontrole. De beklaagden kregen tot 40 maanden cel, waarvan een vierde met uitstel.

Op 29 november 2019 gingen drie inbrekers in een woning in Moerkerke aan de haal met een kluis. Op het moment dat de slachtoffers de feiten net ontdekten, werden de daders in Aalter al aan een politiecontrole onderworpen. In de koffer van hun wagen werden de gestolen brandkast, horloges, juwelen en inbrekersmateriaal aangetroffen.

In totaal kon de bende gelinkt worden aan vijf inbraken en zeven inbraakpogingen. In de laatste week van november zouden ze ook in Tienen, Aalst en Gent op dievenpad geweest zijn. Qazim G. (31) zou een maand eerder al toegeslagen hebben in Neufchâteau. Voor hem vorderde het OM vier jaar effectieve celstraf. Lirim K. (36) en Alush S. (38), die bij iets minder feiten betrokken waren, hing respectievelijk 42 en 37 maanden cel boven het hoofd.

De verdediging van S. vroeg de vrijspraak. “Je kan niet zomaar die koffer openen zonder toestemming of zonder aanwijzing van een misdrijf. De wet is hier flagrant met de voeten getreden”, aldus meester Patrick Bernard Martens. De beklaagde zou bij zijn eerste verhoor ook geen bijstand gekregen hebben van een advocaat.

De advocaten van de andere beklaagden drongen vooral aan op een mildere straf met uitstel. Meester Nadia Lorenzetti pleitte ook dat Lirim K. een vijftal feiten in Aalst zeker niet heeft gepleegd. “Men is weinig kritisch bij het voegen van feiten, er is helemaal niets specifieks dat mijn cliënt daaraan linkt.” Ten slotte bekende Qazim G. enkel de inbraken in Moerkerke en Gent. “Zijn gsm was een keer ergens in de regio Aalst, maar dat is geen reden om alles op een hoopje te gooien”, aldus meester Alexander Verstraete.

Qazim G. werd vrijgesproken voor twee feiten in Tienen, maar de rechter achtte hen aan alle andere feiten wel schuldig. G. en Lirim K. kregen uiteindelijk 40 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden met uitstel. Alush S. werd veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan negen maanden met uitstel.