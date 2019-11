Toeristenboot Lamme Goedzak terug ‘thuis’ na weken afwezigheid voor onderhoud Mathias Mariën

07 november 2019

Damme Sinds woensdagavond is de Lamme Goedzak na een afwezigheid van een drietal weken weer terug 'thuis' in de Damse Vaart.

De boot moest voor een tweejaarlijks onderhoud en een vijfjaarlijkse keuring het droogdok in. Dat gebeurde in Zeebrugge. Woensdagavond keerde de boot dan terug naar zijn vertrouwde stek. Daarvoor moest de Tafelbrug uitzonderlijk omhoog. Even na 21 uur werd de weg afgesloten en ging de brug open zodat de toeristenboot de Damse Vaart kon invaren. Dat gebeurde zonder problemen. In een goeie twintig minuten was de klus geklaard.