Tandarts (36) die 16 patiëntes aanrandde in praktijk krijgt geen straf: vergoeding slachtoffers volstaat voor opschorting Siebe De Voogt

24 oktober 2019

07u36 12 Damme De 36-jarige tandarts uit Damme die zestien patiëntes aanrandde in z'n praktijk krijgt geen openbaar proces. De Brugse raadkamer verleende W.D. de gunst van de opschorting, waardoor hij wegkomt zonder straf. Belangrijk element in de beslissing is het feit dat de tandarts al verschillende slachtoffers vergoedde.

W.D. (36), al een tiental jaar een gerespecteerd tandarts, heeft al vijf jaar een druk bezochte praktijk in Damme. In 2016 kwam de man voor het eerst in opspraak. Een vrouw diende toen als eerste klacht in tegen haar tandarts. Na haar volgden nog twee dames. Zij verklaarden dat nog verschillende andere vrouwen hetzelfde was overkomen. Eind vorig jaar kwam de zaak in een stroomversnelling. Op dat moment hadden al negen slachtoffers klacht ingediend. W.D. werd door het parket voor de onderzoeksrechter geleid en die besliste hem aan te houden op verdenking van aanranding van de eerbaarheid.

Ongepaste aanrakingen

De tandarts maakte misbruik van zijn positie en betastte verschillende patiëntes op een ongepaste manier in zijn consultatieruimte. Een vrouw beschreef hoe D. over haar borsten en tussen haar benen wreef, terwijl ze in de tandartsstoel lag. Anderen werden dan weer “op een vreemde manier” aangeraakt, terwijl de arts hun tanden nakeek. Na drie dagen voorhechtenis liet de raadkamer W.D. vrij onder voorwaarden. De man bekende grotendeels de feiten. “Ik geef toe dat ik af en toe over de schreef ben gegaan en dingen deed die niet thuishoren in een tandartsenpraktijk”, verklaarde hij. D. mocht zijn tandartsenpraktijk verderzetten, maar kreeg een verbod opgelegd om nog vrouwen te behandelen. Een klap voor de tandarts, die steeds minder patiënten over de vloer kreeg. Bovendien dienden nóg eens zeven extra slachtoffers klacht in.

Weinig recidivegevaar

Luttele maanden later werd het verbod alweer opgeheven. Een gerechtspsychiater onderzocht W.D. grondig en stelde vast dat hij niet handelde vanuit een seksuele behoefte. Een persoonlijkheidsstoornis lag volgens de deskundige eerder aan de oorzaak. Hij concludeerde dat de kans op nieuwe feiten daardoor klein was. W.D. mocht opnieuw vrouwen behandelen en zou zich sindsdien ook gedragen hebben. De man verscheen woensdag voor de raadkamer in Brugge. Het parket vroeg de verwijzing van het dossier naar de correctionele rechtbank, maar daar ging de voorzitter niet op in. De verdediging nam voor de zitting al contact op met de slachtoffers met het oog op een vergoeding. Enkelen onder hen werden intussen ook al effectief betaald. De raadkamer stond bijgevolg de gunst van de opschorting van straf toe. De feiten zijn zo wel bewezen, maar W.D. ontsnapt aan een vervolging. De man baat nog steeds een tandartsenpraktijk uit en kreeg geen beroepsverbod opgelegd. De Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC) kan mogelijk wél nog maatregelen nemen.