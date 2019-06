Straatmuziekfestival Damme zet deze zomer in op dans Mathias Mariën

06 juni 2019

10u01 0 Damme Muziek, sfeer en spektakel zijn de kernwaarden van het Damse Straatmuziekfestival. De zevende editie vindt plaats op zaterdag 6 juli vanaf 15 uur en zet in op dans. Het festival in het hart van het historisch centrum is heel gezinsvriendelijk. De toegang is gratis.

“Ons straatmuziekfestival is voor velen al een vaste waarde geworden bij de start van de zomervakantie”, weet burgemeester Joachim Coens. “De licht verteerbare muziek en de gezellige sfeer spreekt een ruim publiek aan. Jaar na jaar groeit het evenement door de vele positieve reacties. Ook dit jaar blijven we dit alles gratis aanbieden om dat ontmoeting en ontdekking voor Stad Damme speerpunten zijn.”

Dans staat dit jaar centraal. Maak tijdens het festival kennis met een reuze marionet die de kinderen zelf kunnen laten dansen of laat je u inpakken door een muzikale circusact met paaldans. De avond wordt gevuld met party folk, groovy covers van de jaren ‘50 tot ‘90 afgewisseld met een akoestische techno brassband en andere leuke voorstellingen. In de intiemere tuin is er ruimte voor chanson. Als afsluiter van het festival staat de poëtische en intieme dansvoorstelling Gelem geprogrammeerd.

Nieuw dit jaar is de vrijpodiumstraat. Hiermee wil het stadsbestuur kleinere lokale artiesten een kansen bieden. Wil jij hier een straatoptreden geven, stuur dan een berichtje naar vrijetijd@damme.be.

Gezelligheid

Het festivalterrein zorgt voor gezelligheid. Op de Markt waar optredens staan gepland van Naft, DJ Sahara, The Groovy Gents, Fanfare Moed en Volharding en Scotch The Band (NL). In de tuin van Huyse de Grote Sterre zal vooral een circussfeer zal hangen. De Kerkstraat verbindt beide pleinen en biedt plaats aan enkele foodtrucks. Met de tuin richt het Straatmuziekfestival zich tot gezinnen met jonge kinderen. Tussen het decor van een handgemaakte paardenmolen en een doolhofkasteel brengt Orkest Bazar korte muzikale circusacts, Des Accords de Mât een voorstelling over de ontmoeting van muziek en circus en Sarah D’hondt zingt chansons onder accordeonbegeleiding.

Praktisch:

Zaterdag 6 juli 2019 van 15 uur tot middernacht

Damme-centrum

Gratis toegang

www.damme.be/straatmuziekfestival