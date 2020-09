Stefanie Coen (40) nieuwe wijkinspecteur in Moerkerke Mathias Mariën

11 september 2020

14u03 0 Damme Een nieuw gezicht in Moerkerke. Na vijf jaar als wijkinspecteur in Dentergem start Stefanie Coen (40) in dezelfde functie bij de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Stefanie Coen kijkt er enorm naar uit om de buurt en haar inwoners beter te leren kennen. “Moerkerke heeft voor mij nog enkele geheimen, maar ik neem mijn tijd om alles te ontdekken. Ik wil een wijkinspecteur zijn die makkelijk aanspreekbaar is en de inwoners helpt waar dit kan.”

Wijkinspecteur Stefanie Coen is bereikbaar via PZ.DKH.Wijk@police.belgium.eu of 050/61.96.90. Vertoeft ze niet in haar buurt, dan kan je haar terugvinden in de wijkpost in de Dorpsstraat 120 in Sijsele.