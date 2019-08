Stad Damme voorziet uitleenpakket voor speelstraten Mathias Mariën

14 augustus 2019

12u59 0 Damme Sedert enkele jaren kunnen inwoners van stad Damme een speelstraat inrichten in hun straat. Hiervoor werd in 2017 een nieuw reglement goedgekeurd. De straat wordt hiervoor verkeersvrij gemaakt en kinderen kunnen naar believen op straat spelen.

Voortaan heeft stad Damme een uitleenpakket voorzien dat ontleend kan worden om een speelstraat in te richten. Dit pakket bestaat uit een aanhangwagen met tal val spelprikkels voor kinderen en jongeren. Deze aanhangwangen werd aangekleed door toffe foto’s en werd gedoopt als “SPEELKAR”.

In de speelkar zit naast reuze spelen, go-cart en enkele andere buitspeeltuigen een groot springkasteel.

Met de speelkar wil stad Damme de kinderen nog meer stimuleren om buiten te spelen. “We moeten blijven zoeken achter alternatieven om kinderen te laten buitenspelen in plaats van voor een tv- of ander beeldscherm te zitten” zegt schepen voor jeugd Eveline Van Quekelberghe. Het ontlenen van de speelkar kan heel eenvoudig online worden aangevraagd. Het is voldoende om via de webshop van de stad de speelkar aan te vragen.