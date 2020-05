Stad Damme maakt dienstverlening klantgerichter Mathias Mariën

15 mei 2020

20u16 0 Damme Stad Damme past op 18 mei haar dienstverlening aan. Meer aanvragen kunnen elektronisch afgehandeld. Wie nog langs moet komen bij de loketten bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen en omgeving, doet dat op afspraak. Tijdens de voorbije periode van essentiële dienstverlening, werden al meer dan 200 burgers op de nieuwe manier geholpen. Voor de niet-computergebruiker is er telefonische bijstand.

“De nieuwe manier van dienstverlening heeft veel voordelen”, zegt schepen voor organisatie en dienstverlening Filip Babylon. “De burger kan meer van thuis en als hij moet komen, kan dat op maat. De avondservice op donderdag en de weekendservice op zaterdag voor de loketten bevolking en burgerlijke stand blijven op afspraak behouden. Onze medewerkers weten meteen ook wie zich zal aanmelden en kunnen de bezoeken daardoor beter voorbereiden. De bezoeker voor de dienst omgeving, krijgt bij een afspraak de zekerheid dat zijn of haar dossierbehandelaar aanwezig is.”

De nieuwe werkwijze is een actie van het meerjarenplan 2020-2025 dat sinds begin dit jaar loopt. De voorbereidingen waren opgestart voor de corona-uitbraak. De invoering wordt nu gedeeltelijk vervroegd om de sociale distancing in het administratief centrum te helpen naleven.

E-loket

Het vernieuwde e-loket bevond zich begin maart in de testfase. Tijdens de corona-lockdown werd het vernieuwde en uitgebreidere systeem voor het afleveren van akten, attesten en uittreksels van de loketten bevolking en burgerlijke stand geactiveerd. Hierdoor vermeden al meer dan 200 burgers een verplaatsing naar het administratief centrum in Moerkerke. Het gaat om allerlei attesten en uittreksels. De documenten worden in veel gevallen onmiddellijk elektronisch ondertekend in de mailbox van de inwoner afgeleverd. Afgedrukte documenten blijven rechtsgeldig. Aanmelden kan met eID-kaart of de Itsme-app.

Afspraken

Zowel de loketten omgeving (bouw-, milieu- en omgevingsdossiers) als de loketten bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingen werken voortaan op afspraak. “Hier werden we ingehaald door de corona-crisis”, zegt schepen Filip Babylon. “We hopen over enkele weken de mogelijkheid om ook online een afspraak te registreren klaar te hebben.”

Door de nieuwe manier van contact, is de bezoeker zeker dat de medewerker die hem het best kan helpen aanwezig is. Ook voor de medewerkers zelf is dat een winst. Zij kunnen hun werk beter schikken in functie van de afspraken.

Telefonische bijstand

De stad blijft net als in het verleden telefonische bijstand leveren. Burgers die niet vertrouwd zijn met computer of smartphone worden telefonisch geïnformeerd. Of ze kunnen zoals in het verleden voor elk document of product blijven langskomen maar dan op afspraak. De medewerker aan de telefoon zal die voor hen registreren. Ook via e-mail blijft de stad bereikbaar maar dan alleen voor die producten die niet automatisch via het e-loket worden afgeleverd.

Werkwijze

De nieuwe werkwijze gaat in bij de herstart van de niet-essentiële dienstverlening op maandag 18 mei 2020. Een afspraak maken bij het loket bevolking, burgerlijke stand of vreemdelingen kan via 050 28 87 46. Wie een afspraak wil voor het loket omgeving, kan zich aanmelden via www.damme.be/afspraakomgeving of bellen naar 050 28 87 30. Het e-loket staat op www.damme.be/e-loket.

“De aanpassingen die nu worden ingevoerd, zijn geen eindpunt in ons streven naar een klantgerichtere werking”, besluit burgemeester Joachim Coens. “Nog meer diensten zijn hun werking aan het analyseren.”