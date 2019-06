Stad Damme investeert één miljoen euro in ontmoetingscentrum Mathias Mariën

28 juni 2019

18u04 2 Damme Het stedelijk ontmoetingscentrum De Lieve in Moerkerke wordt in de nabije toekomst vernieuwd. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist. De raad ging principieel akkoord met de renovatie en uitbreiding van de voormalige school die nu dienst doet als bibliotheek en ruimte voor activiteiten van verenigingen met beperkte kookmogelijkheden. In de toekomst zal het centrum een veel ruimere polyvallente zaal bevatten.

“Met dit project willen we onze doelstelling om in elke woonkern een gemeenschapszaal ter beschikking te hebben bekrachtigen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We zien het als een belangrijke opdracht van een lokaal bestuur om mensen samen te brengen en socio-culturele activiteiten te helpen bevorderen. Dit project past binnen onze slogan Damme geeft tijd voor ontmoeting.”

Het ontmoetingscentrum De Lieve werd als school gebouwd in 1932. Na het stopzetten van de onderwijsactiviteiten, richtte het stadsbestuur de klaslokalen in als vergaderruimten voor de Moerkerkse verenigingen. Enkele klaslokalen werden samengevoegd en huisvesten de lokale bibliotheekpost. In de paas- en zomervakantie is De Lieve met de aanwezigheid van de speelplaats en het speelplein Moerkerkebrug de uitvalsbasis voor de stedelijke speelpleinwerking.

Uit een behoefteanalyse en tijdens overleg met de gebruikers bleek dat er nood is aan een groter lokaal voor 80 tot 100 zittende personen en een keuken die uitgerust is voor workshops en private feesten. In de toekomst zal de zaal ook kunnen worden gehuurd door particulieren.

De bibliotheek zal in de toekomst met slim ontworpen meubels in de polyvalente zaal worden geïntegreerd. De jeugdafdeling zal op een mezzanine in die ruimte worden ondergebracht. De rest van de boeken kan vlot worden opgeborgen. Buiten wordt de voormalige speelplaats vernieuwd en komt er meer fietsstalling en parkeerruimte.

Damme werkt voor het ontwerp voor het vernieuwde gemeenschapscentrum samen met architect Gino Debruyne. De investering wordt op ruim een miljoen euro geraamd.