Spelletjesnamiddag tegen ALS in Damse bibliotheek Mathias Mariën

10 december 2019

17u29 0 Damme Op zaterdag 14 december organiseert Stad Damme een spelletjesnamiddag voor groot en klein. Iedereen is meer dan welkom in de hoofdbibliotheek van Sijsele.

Vanaf 13 uur kan je allerlei spelletjes spelen. De bib wordt voor de gelegenheid een warm café. Het bibteam zorgt voor lekkere warme chocolademelk en verse pannenkoekjes. Je kan ook een stukje zelfgebakken taart proeven of een streekbiertje. De opbrengst gaat integraal naar ‘Damme, samen tegen ALS’ in het kader van de Warmste Week. ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aantast.