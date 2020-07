Snelheidsregime op enkele verbindingswegen in Damme wordt aangepast Mathias Mariën

16 juli 2020

09u33 0 Damme De gemeenteraad van Damme heeft haar goedkeuring gegeven voor het aanpassen van het snelheidsregime op enkele verbindingswegen in de stad. Het gaat om de Legeweg, Brieversweg en Dammesteenweg. De zones met een snelheidslimiet op 50 kilometer per uur worden uitgebreid.

De Brieversweg en de Legeweg zijn smalle landbouwwegen met veel fietsverkeer die parallel lopen langs de Weststraat. Daarom keurde de gemeenteraad de invoering van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur over het ganse traject goed.

De Weststraat werd twee jaar geleden vernieuwd en is als tweevaksbaan de prioritaire verbinding tussen Vivenkapelle en Moerkerke voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt onderzocht om op deze weg het snelheidsregime opnieuw gelijkvormig tot 70 kilometer per uur te brengen.

De verkeerssituatie in de Dammesteenweg wijzigde recent. Het gemotoriseerd en fietsverkeer verlopen er nabij de stadskern gemengd. In die zone tussen Dammebrug en de Romboutswervedijk wordt de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur gebracht. De zone waar maximum 50 mag worden gereden, wordt uitgebreid tot aan restaurant De Kleine Rietgans. De aanpassingen worden van kracht van zodra de verkeersborden zijn geplaatst.