Slecht nieuws voor inwoners Damme: enige bankautomaat in historisch stadhuis gaat dicht door aanhoudende plofkraken Mathias Mariën

08 november 2019

06u02 0 Damme Naar aanleiding van de golf aan plofkraken en de steeds brutalere wijze waarop de daders te werk gaan, heeft Crelan beslist om de geldautomaat in het stadhuis in Damme-centrum tijdelijk buiten werking te stellen.

De bank neemt deze maatregel omdat ze de veiligheid van haar klanten, medewerkers en van de omwonenden niet in het gedrang wil laten komen. De uitbater verontschuldigt zich voor het ongemak dat deze tijdelijke maatregel veroorzaakt. Voor de omwonenden is het sluiten van de automaat alvast een tegenvaller, aangezien het de enige plaats is in de ruime omgeving waar geld kan afgehaald worden. Het is niet duidelijk hoelang de maatregel van kracht zal blijven.