Ruilboetiek opgestart in Damme Mathias Mariën

14 januari 2020

11u00 0 Damme In het Huis van Oranje in Sijsele is de Ruilboetiek Damme opgestart. Elke vrijdagnamiddag is iedereen er welkom om kinderspullen af te geven of aan te schaffen.

Wie geeft, ontvangt stempels die opnieuw kunnen worden ingewisseld. Initiatiefnemers Ingrid en Vera willen met de nieuwe boetiek vooral recycleren en consuminderen aanmoedigen. Oranje, Het Huis van het Kind, Stad en OCMW Damme sprongen mee op de kar.

Veel spullen kunnen een tweede leven krijgen. Zeker kinderkledij en kindergerief. Om het hergebruik te stimuleren, werd de Ruilboetiek opgericht. Die richt zich tot kledij, sportgerief, kleine babybenodigdheden, klein speelgoed, kinder- en jeugdboeken en schoenen.

Elke vrijdagnamiddag worden de spullen tussen 14 en 17 uur uitgestald in de refter van het Huis van Oranje aan de Brouwerijstraat in Sijsele. en kan er worden gewinkeld. Betalen gebeurt met een stempelkaart. Die ontvangen bezoekers als ze de eerste keer langskomen. Wie geeft, krijgt stempels en wie koopt, ruilt stempels in.