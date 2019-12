Rotary Damme toont warm hart en maakt 98 gezinnen gelukkig met kerstpakket Mathias Mariën

12 december 2019

07u38 0 Damme Iedereen een sfeervolle kerst bezorgen. Dat is wat Rotary Club Damme al tien jaar beoogt met haar kerstpakkettenactie. De actie vindt plaats in samenwerking met OCMW Damme. Die verdeelt de pakketten in alle discretie bij gezinnen die er het meest genot van hebben. Dit jaar zullen 98 gezinnen een kerstpakket met voedings- en ander producten ontvangen.

“We weten uit ervaring dat deze pakketten met een grote dankbaarheid in ontvangst worden genomen”, zegt voorzitter Filip Babylon van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bij OCMW Damme. “Op onze beurt zijn wij de leden van Rotary Club Damme dankbaar om hun jaarlijkse steun. Het gaat daarbij niet alleen om financiële steun maar ook om de vele helpende handen bij het samenstellen van de pakketten”.

Dit jaar kunnen de medewerkers van het Sociaal Huis 22 gezinnen met kinderen, 21 koppels en 55 individuele personen een kerstpakket bezorgen. “Voor de betrokken personen is deze attentie een welgekomen extraatje dat bijdraagt tot het creëren van een beetje warmte en gezelligheid tijdens de eindejaarperiode”, vertelt coördinator Muriël Missault van het Sociaal Huis.

De omvangrijke pakketten werden op 11 december door de leden van Rotary Club Damme samengesteld. “Voor onze club is deze actie belangrijk omdat we hiermee inspelen op de lokale noden“, vertelt voorzitter Heidi Denolf. “Veel inspanningen worden geleverd voor sociale doelen in verre landen. Met deze kerstpakkettenactie blijven we in de eigen regio en ondersteunen op mensen die hier een extra kunnen gebruiken.”