Rotary Club Damme schenkt laptops aan lokale scholen Mathias Mariën

16 april 2020

08u21 0 Damme Rotary Club Damme heeft 20 laptops geschonken aan de scholen in Damme. De laptops dienen om de leerlingen te helpen die thuis niet over de mogelijkheid beschikken om online lessen te volgen.

De serviceclub speelt daarmee volgens voorzitster Heidi Denolf in op een actueel probleem tijdens de coronacrisis. De laptops hebben een waarde van 7.000 euro. Ze werden gratis door de leverancier CB-IT gebruiksklaar gemaakt. Alle toestellen werden ook van een draagtas voorzien. Burgemeester Joachim Coens dankt de lokale serviceclub voor hun schenking. De burgemeester hoopt dat de gift ertoe zal leiden dat het voor niemand in Damme een verloren schooljaar wordt. Wie hulp nodig heeft tijdens de coronacrisis, kan zich altijd wenden tot het Sociaal Huis op 050 67 28 40 of info@ocmw-damme.be.