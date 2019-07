Pure nostalgie: gigantisch maïsdoolhof keert na twintig jaar terug Mathias Mariën

05 juli 2019

19u09 36 Damme In een maïsveld in Damme opent vanaf 20 juli een doolhof van maar liefst 3 hectare groot. Landbouwersdochter Janne Vanderyse (30) blaast het concept twintig jaar na haar ouders nieuw leven in en neemt samen met haar man de volledige boerderij over. “De aanleg van het labyrint was een huzarenstukje, maar we zijn trots op het resultaat”, aldus Janne.

Je wandelt na een lange zoektocht in een enorm doolhof eíndelijk het midden binnen, waarna er een verfrissende Brugse Zot en een kaashapje op je staat te wachten. Net dát is het concept van ‘Maïsterplan’ langs de Zuiddijk 14 in Damme. Bij een van de oudste boerderijen uit de streek hebben Janne Vanderyse en echtgenoot Maxime Vermetten het gigantisch doolhof in een maïsveld van 3 hectare in elkaar gebokst. Voor de 30-plussers brengt dat ongetwijfeld herinneringen naar boven, aangezien de ouders van Janne het Dams polderlabyrint twintig jaar geleden al met groot succes lanceerden. Sterker nog: ze kwamen er zelfs mee op de openbare omroep.

Groot succes

Tussen 1998 en 2001 kwamen in de zomermaanden tal van jongeren uit de ruime regio samen met hun ouders richting het maïsveld. Ook toen was het al zo dat de kinderen bij het uitkomen van het doolhof van een verfrissend ijsje konden genieten. Voor de ouders stond een fris biertje klaar. Guido Vanderyse en Ingrid Vanhoutte genoten van het grote succes – het was immers hun bedoeling meer volk naar de boerderij te lokken – maar na vier jaar kwam er toch een einde aan.

‘Maïsterplan’

Pas twee jaar geleden besloten dochter Janne en haar man Maxime om de boerderij over te nemen. Het idee om het maïsdoolhof nieuw leven in te blazen, ontstond op hun eigen trouwfeest toen ze een minidoolhof hadden gemaakt. De terugkeer van het Dams polderlabyrint – het doolhof is in de vorm van een zevenster – wordt enorm positief onthaald. Voor heel wat mensen is het dan ook pure nostalgie. “We merkten al een tijdje dat er nog heel veel over werd gepraat. Daarom roepen we het doolhof terug tot leven”, glimlacht Janne, die destijds zelf nog een kind was en heel wat leuke herinneren heeft.

Hét bewijs dat de terugkeer wel degelijk leeft, is te zien op de Facebookpagina van ‘Maïsterplan’. Heel wat mensen stuurden al foto’s van twintig jaar geleden.

Volwassenenhoogte

Een gigantisch maïsdoolhof inrichten klinkt makkelijker dan het is. “Het was een huzarenstukje”, bevestigt het koppel. Met draad en paaltjes werd alles nauwkeurig afgezet om te bepalen waar de maïs wel en niet kon gezaaid worden. Momenteel staat de maïs al een meter hoog, maar tegen de opening op 20 juli zou dat ongeveer op volwassenenhoogte moeten zijn en dus perfect voor een doolhof.

‘Maïsterplan’ zal tot eind augustus dagelijks geopend zijn tussen 13 en 18 uur. Alle praktische info via www.maisterplan.be