Psycholoog verschijnt voor rechter: schond hij beroepsgeheim in dossier kasteelmoord? Siebe De Voogt

07 september 2020

13u49 0 Damme In de Brugse rechtbank is maandagmorgen het proces tegen psycholoog J.M. (69) uit Damme ingeleid. Het parket en de familie Saelens verwijten de man In de Brugse rechtbank is maandagmorgen het proces tegen psycholoog J.M. (69) uit Damme ingeleid. Het parket en de familie Saelens verwijten de man in het dossier van de kasteelmoord verslagen te hebben overgemaakt aan onder andere de verdediging van opdrachtgever André Gyselbrecht. J.M. ontkent ten stelligste dat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden.

De getuigenis van psycholoog J.M. veroorzaakte op het proces van de kasteelmoord al heel wat commotie. De man vertelde honderduit over gesprekken die hij gehad heeft met slachtoffer Stijn Saelens en zijn echtgenote Elisabeth Gyselbrecht. Hij noemde Saelens onder andere asociaal en stelde ook dat hij meermaals incest pleegde. Voor die getuigenis wordt de psycholoog niet vervolgd. De familie Saelens diende wel klacht in, omdat de psycholoog tijdens het onderzoek verslagen van sessies met Elisabeth Gyselbrecht overmaakt zou hebben aan onder andere de advocaat van haar vader André.

Mailverkeer

Bij die bewuste sessies was ook Stijn Saelens verscheidene keren aanwezig. Een van de verslagen werd onder andere in augustus 2013 voor de KI in Gent neergelegd door de verdediging van dokter Gyselbrecht, in een poging hem voorwaardelijk vrij te krijgen. Volgens de familie Saelens schond psycholoog J.M. daarmee zijn beroepsgeheim. Ook het Brugse parket is die mening toegedaan en vroeg met succes de verwijzing van J.M. naar de correctionele rechtbank.

Het proces werd maandagmorgen ingeleid. Pas op 1 maart 2021 vinden de pleidooien plaats. J.M. beweert dat hij zijn beroepsgeheim niet geschonden heeft, aangezien Saelens geen patiënt van hem was. Mailverkeer zou evenwel het tegendeel uitwijzen.