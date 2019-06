Provincie weigert omgevingsvergunning voor windmolens in Damme Mathias Mariën

20 juni 2019

17u19 0 Damme In haar zitting van donderdag 20 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning aan nv Aspiravi geweigerd. De aanvraag betreft het plaatsen van 3 grote windturbines in Damme, ten noorden van de Natiënlaan en ten zuiden van de grens met Nederland.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur van Damme brachten een ongunstig advies uit. De deputatie volgt deze adviezen.Bovendien gaat de aanvraag over windturbines voorzien in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het uitgangspunt bij de beoordeling van windmolens in dergelijk gebied is dat ze ruimtelijk moeten gebundeld kunnen worden met 2 bestaande lijnvormige structuren. De deputatie is van oordeel dat de E34/N49 op die locatie onvoldoende beeldbepalend is om als bundelingselement te dienen.Tijdens het openbaar onderzoek werden er 1.572 bezwaren ingediend.