Overname Lamme Goedzak blijft aanslepen: “Maar de boot vaart dit seizoen sowieso uit” Mathias Mariën

03 maart 2020

17u25 0 Damme Eén maand voor de start van het nieuwe seizoen, is de overname van de Lamme Goedzak nog steeds niet helemaal rond. Vorig jaar leek er nochtans een nieuwe toekomst weggelegd voor de populaire toeristenboot, maar een financiële tegenslag gooide roet in het eten van de overnemers. Mogelijk komt de overname de volgende weken alsnog in een stroomversnelling. “In het andere geval blijf ik ook dit jaar achter het roer staan", zegt Christiaan Claeys (67).

Het idyllisch beeld van de Lamme Goedzak op de Damse Vaart spreekt al decennialang tot de verbeelding. Sinds 1984 is Gentenaar Christiaan Claeys de trotse eigenaar van de boot. Twee jaar geleden - hij was toen 65 - besloot hij op zoek te gaan naar een overnemer. Een moeizame zoektocht die begin vorig jaar toch z'n vruchten afwierp. Een koppel uit Knokke-Heist zou de toeristenboot nieuw leven inblazen en zat boordevol plannen. Vandaag, één maand voor de boot opnieuw moet uitvaren, is de overname echter nog steeds niet rond.

Blijft varen

“Die mensen zijn zéker niet van slechte wil. Ze kregen zelf een financiële tegenslag te verwerken bij de overname van hun zaak, waardoor het allemaal blijft aanslepen”, zegt Christiaan Claeys, die vertrouwen heeft dat de Lamme Goedzak alsnog nieuwe uitbaters krijgt. “Wanneer dat zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Het belangrijkste is dat die mensen ondanks de tegenslag nog steeds vol enthousiasme zitten en de overname absoluut willen laten doorgaan.” Ze spreken met hart en ziel over het project.” Toch is de kans reëel dat Christiaan zijn 36ste jaargang als kapitein van de boot tegemoet vaart. “Wat er ook gebeurt, de Lamme Goedzak vaart dit seizoen zeker opnieuw uit”, knikt Claeys. “In het ideale geval is dat nog met de nieuwe uitbaters, maar anders zal ik het zeker niet met tegenzin doen. Praktisch gezien kan dat wel wat moeilijker worden om opnieuw voldoende personeel te vinden, maar ook dat zal dan wel lukken."

7 april

De overzetboot, die jaarlijks duizenden mensen vervoert tussen Damme en Brugge, vaart vanaf de paasvakantie opnieuw uit. Een volledige renovatie zoals de - nog steeds nakende - overnemers in gedachten hadden, lijkt daarom een moeilijke zaak te worden. “Op één maand tijd kan er natuurlijk veel gebeuren, maar dan moet het vanaf nu wel zéér snel beginnen gaan”, besluit Christiaan Claeys. “Gebeurt er niks, dan zal ik opnieuw met de glimlach uitvaren zoals de voorbije 35 jaar."