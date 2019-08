Oudste inwoner (110) van West-Vlaanderen overleden: zuster Genoveva (109) neemt fakkel over Mathias Mariën

21 augustus 2019

07u48

Bron: Eigen berichtgeving, KW.be 16 Damme De oudste inwoner van West-Vlaanderen is op 110-jarige leeftijd overleden. Rachel Neyt uit Sijsele werd begin juni nog gevierd door het stadsbestuur van Damme, maar stierf vorige week in het woonzorgcentrum De Stek. De nieuwe oudste inwoner van onze provincie is nu Lazarie Maes, die vorige maand 109 kaarsjes uitblies.

De verslagenheid in het woonzorgcentrum De Stek in Sijsele is groot. Midden vorige week verloren ze dan ook één van hun trouwste bewoners. Rachel Neyts woonde er al 21 jaar en zorgde er met haar gevatte opmerkingen en eigenzinnig karakter voor de nodige animo. Begin juni vierden haar medebewoners samen met het stadsbestuur van Damme nog haar 110de verjaardag. Ook daar liet Rachel van zich spreken. “Mijn taart snijden? Ik ben geen klein kind, hé. Ik doe dat wel zelf”, reageerde Rachel aan de feesttafel toen iemand haar wou helpen met de feesttaart. Volgens haar familie typeert die uitspraak haar voor 100 procent. “Ze heeft haar eigen willetje. Je doet niet met haar wat je wil”, vertelde haar familie onlangs nog. De vrouw was al enkele jaren de oudste inwoner van West-Vlaanderen en de vierde oudste van Vlaanderen.

Intieme kring

Ondanks haar status als oudste inwoner van onze provincie, was Rachel niet meteen gericht op aandacht. “Komen al die camera’s voor mij? Amai”, zei ze op haar 110de verjaardag nog al lachend. Op dat verjaardagsfeest kreeg ze zelfs een fruitmand toegestuurd van ons koningspaar. De vrienden en familie van de vrouw wilden volgens KW.be in intieme kring afscheid nemen van Rachel en maakten haar overlijden daardoor pas later bekend. Ondanks haar leeftijd was de 110-jarige tot het laatste moment zelfstandig. Haar geheim? Veel water en koffie drinken, maar af en toe een glaasje cava tussendoor. Rachel heeft één zoon, Lucien Reybrouck, die ondertussen ook al 85 jaar is. Daarnaast heeft ze 3 kleinkinderen, 6 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. “Een levend vijfgeslacht, redelijk uniek”, vertelde kleindochter Ann enkele maanden geleden trots. Rachel is met haar 110 jaar en 61 dagen de tweede oudste West-Vlaamse aller tijden. De alleroudste in onze provincie was Alice Corveleyn in Oostende, die 112 jaar en 23 dagen werd.

Lazarie Maes

De nieuwe oudste inwoner van West-Vlaanderen is nu zuster Genoveva. Ze werd in juli 1910 als Lazarie Maes geboren in Ettelgem en vierde vorige maand haar 109de verjaardag in het Woon- en Zoorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt in Knokke-Heist. De oudste man van onze provincie blijft Maurits Stael uit Torhout, die eind september 108 wordt.