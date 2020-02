Oude kazerne in Sijsele wordt tijdelijk opvangcentrum voor 300 asielzoekers: “Kunnen onze ogen niet sluiten voor de problematiek” Mathias Mariën

05 februari 2020

17u46 0 Damme Vanaf eind maart bestaat de mogelijkheid dat er opnieuw tot 300 asielzoekers opgevangen worden in de oude kazerne in Sijsele. De stad Damme heeft daarover met Fedasil en het Rode Kruis een overeenkomst gevonden. “Door de voortdurende instroom van asielaanvragers kwam de kazerne opnieuw in het vizier”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat zich op internationaal vlak afspeelt.”

In de periode 2015-2016 werd in de kazerne al een tijdelijk noodopvangkamp met 500 bedden opgericht. Hiervoor richtte het Rode Kruis enkele aanwezige loodsen in tot slaapruimte met sanitair. Dat zorgde op bepaalde momenten voor kleine overlast - al was het vooral de schrik die er op voorhand goed inzat bij de buurtbewoners - maar tegelijk zorgde dat voor hartverwarmende verhalen. Vluchtelingen die samen een muziekgroepje opstartten, gingen voetballen bij de lokale voetbalploeg ... het zijn maar enkele van de voorbeelden.

Wijk van de Toekomst

Omdat de vluchtelingencrisis blijft duren, is de federale overheid nu op zoek naar bijkomende opvangcapaciteit voor het huisvesten van verzoekers om internationale bescherming tijdens hun asielaanvraag. Fedasil klopt daarvoor onder meer aan bij het Ministerie van Defensie. Die ziet een oplossing voor een tijdelijk noodopvangcentrum in de woonblokken op de terreinen van de verlaten kazerne in Sijsele. “Door de voortdurende instroom van asielaanvragers kwam de kazerne opnieuw in het vizier”, weet burgemeester Joachim Coens. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat zich op internationaal vlak afspeelt.” Eén van de voorwaarden was wel dat de ontwikkeling van de site - er komt ‘een Wijk van de Toekomst - niet in het gedrang komt. “We ontvangen regelmatig vragen over de realisatie van de Wijk van de Toekomst. Daarenboven snakken de Damse verenigingen naar extra ruimte voor de organisatie van evenementen terwijl de site van 17 hectare er al een hele tijd verlaten bijligt. We zijn nu hulpvaardig tegenover de federale overheid maar eisten lokaal ook het terrein eindelijk te kunnen verwerven.” De stad Damme heeft nu dan ook een overeenkomst bereikt met Defensie over de overname en gedeeltelijke sanering van de kazerne. Het stadsbestuur kan het terrein samen met WVI aankopen en er het project de Wijk van de Toekomst realiseren. Het terrein komt onmiddellijk beschikbaar. “Maar tegelijk werd met Fedasil en het Rode Kruis dus overeengekomen dat enkele woonblokken vanaf eind maart voor de duur van 2 jaar kunnen worden gebruikt voor de opvang van maximum 300 asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure. Damme neemt zo haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van de actuele internationale vluchtelingenstroom”, zegt burgemeester Coens.

Positieve herinneringen

Voor het noodopvangcentrum, waar ongeveer de helft van de asielzoekers gezinnen met kinderen zal zijn, zal het Rode Kruis gebruik maken van de woonblokken op het terrein. De hulporganisatie schat tussen de 6 en 8 weken nodig te hebben voor de inrichting. Bij Rode Kruis Vlaanderen zijn ze enthousiast over de tijdelijke oplossing. “Wij hebben positieve herinneringen aan de periode dat we het noodopvangkamp in Sijsele hebben ingericht”, weet Hilde Van Gastel. “Bij aanvang waren er toen wel heel wat vragen en bezorgdheden. Die zullen er nu wellicht ook zijn. Maar wij willen de goede verstandhouding met het stadsbestuur, de lokale politie, vrijwilligers en vele buurtbewoners en handelaars opnieuw creëren. We sturen daarom ook enkele ervaren medewerkers naar Sijsele.” Het Damse stadsbestuur zal op woensdag 12 februari een infomoment voor haar bewoners organiseren. Er zal bijkomend aan de informatie op www.damme.be ook een telefoonnummer en een e-mailadres voor vragen beschikbaar worden gesteld. Het Rode Kruis zal over enkele weken een jobdag organiseren om bijkomende medewerkers aan te trekken. Meer info zal beschikbaar zijn op www.rodekruis.be.