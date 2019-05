Oplossing voor landbouwverkeer aan A11 in Hoeke Mathias Mariën

28 mei 2019

17u07 0 Damme Het landbouwverkeer kan opnieuw vlotter van Westkapelle naar Lapscheure. “Samen met het Agentschap Wegen & Verkeer hebben we een oplossing gevonden”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Een korte doorsteek op een verstevigde landbouwweg zorgt ervoor dat de landbouwvoertuigen opnieuw de N49 kunnen gebruiken. Sinds de omvorming naar autosnelweg was dat niet meer mogelijk. Voor de landbouwondernemers is dit in afwachting van het afwerken van de ventwegen een belangrijke verbetering.”

Landbouwvoertuigen kunnen door de ingreep vanaf de Dudzelestraat in Westkapelle de ventweg van de A11 nemen tot aan de tunnel onder de A11 ter hoogte van de Roden-Ossestraat. Eenmaal door de tunnel, kunnen ze linksaf de Oude Heernisstraat in. Een 100-tal meter verder werd een landbouwpad met steenslag verhard. Via dat pad kunnen de landbouwvoertuigen de pechstrook van de A11/N49 bereiken. Tot aan de brug over de Damse Vaart rijden de landbouwvoertuigen op de pechstrook. Daarvoor zijn wegmarkeringen en borden aangebracht. Vanaf de Oude Westkapellestraat rijdt het landbouwverkeer zoals vroeger op de N49.

De volgende jaren wordt de N49 verder omgevormd tot autosnelweg. Het landbouwverkeer zal in de toekomst gebruik kunnen maken van de ventwegen maar die zijn op dit moment nog niet overal aangelegd. Dat is onder meer het geval tussen Hoeke en Lapscheure.