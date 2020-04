Opening Dammesteenweg opnieuw uitgesteld, stad vraagt geduld: “Negeer de signalisatie niet, dat leidt tot schade en nog meer werk” Mathias Mariën

01 april 2020

14u21 2 Damme De opening van de heraangelegde Dammesteenweg is opnieuw uitgesteld. Naar de reden is het niet ver zoeken: de coronacrisis. “Als gevolg van de coronacrisis staakten verschillende betrokken aannemersbedrijven het werk om hun personeel te beschermen”, zegt het stadsbestuur van Damme. Ze roept ook op om geduld op te brengen en de signalisatie niet te negeren. “Dat kan tot schade leiden aan het wegdek", klinkt het.

De opening van de steenweg, de belangrijkste toegangsweg tot Damme-centrum, stond aanvankelijk al gepland op 15 maart. Door de weersomstandigheden en onenigheid over de kwaliteit van de werken, werd die datum evenwel al een eerste keer bijgesteld tot 6 april. Ook de start van de paasvakantie blijkt nu niet haalbaar. “Als gevolg van de coronacrisis staakten verschillende betrokken aannemersbedrijven het werk om hun personeel te beschermen. Ze zijn van oordeel dat het moeilijk is de vereiste ‘social distancing’ in acht te nemen tijdens de uitvoering van deze werken. Daarnaast sloten ook sommige leveranciers van bouwmaterialen tijdelijk de deuren”, zegt het stadsbestuur.

Nog vier weken werk

Wanneer de Dammesteenweg, die al van november vorig jaar onderbroken is, opnieuw kan openen is onduidelijk. Pas na het opheffen van de maatregelen van de federale overheid, kunnen de werken hervat worden. Vanaf dan is er nog een viertal weken nodig om het wegdek af te werken. Dat betekent dan nog niet dat de volledige werken achter de rug zijn. “De heraanleg van het fietspad vordert, los van de coronaproblematiek, iets trager dan verwacht”, zegt het stadsbestuur. “Het fiets- en autoverkeer zal daardoor na de opening vermoedelijk gedeeltelijk even gemengd verlopen." Wél positief: de werken die al afgerond zijn, zien er op het eerste gezicht fraai uit.

Stadswallen

Het project is een samenwerking tussen het stadsbestuur, de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie West-Vlaanderen. Er wordt 820.000 euro geïnvesteerd in de aanleg van een nieuw fietspad, het vernieuwen van de rijbaan en de heraanleg van de middenwal van de historische stadswallen. Ter hoogte van Dammebrug wordt bovendien een bijkomend pleintje gecreëerd waar fietsers even wat tijd kunnen nemen. De nieuwe weg wordt deels in kasseien aangelegd. Dit sluit nauwer aan bij het historisch karakter van de Damme. Voor de fietsers wordt een vlakke fietscomfortstrook voorzien die bovendien veel breder is dan voorheen. De toegangsweg tot Damme-centrum vanuit Dudzele of Koolkerke moet zo mooier én veiliger worden. Het stadsbestuur vraagt weggebruikers ondertussen om geduld. De voorbije dagen werd vastgesteld dat de signalisatie werd genegeerd en de onafgewerkte weg gebruikt werd. “Dit kan tot schade leiden. Het zou jammer zijn als de weg nog langer gesloten blijft door onnodige herstellingswerken."