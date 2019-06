Ooievaarsjongen worden geringd in Damme-centrum Mathias Mariën

04 juni 2019

16u59 0 Damme Natuurpunt zal op vrijdag 7 juni de ooievaarsjongen die geboren werden in de nesten in Damme-centrum ringen.

Het ringen gebeuren met een hoogtewerker vanaf 7.30 uur. Eerst worden de ooievaars geringd in de stadsboomgaard, daarna op het voormalige rusthuis, op Huyse de Grote Sterre (Toerisme Damme) en tot slot in het natuurreservaat. Het is ondertussen traditie geworden dat Damme zorg draagt voor de ooievaren in de stadskern. Zo werd vorig jaar nog een speciale constructie op het stadhuis gebouwd zodat de ooievaars op de schouw kunnen nesten.