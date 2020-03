Ooievaars palmen opnieuw historisch centrum van Damme in Mathias Mariën

Damme Het centrum van Damme lijkt ook dit jaar weer in trek bij de ooievaars. Op verschillende plaatsen zijn koppels bezig met het bouwen van een nest. Oók op het stadhuis, waar twee jaar geleden een speciaal platform werd gebouwd voor de nesten.

Het is ondertussen een traditie geworden: met de lente in aantocht, keren ook de ooievaars terug richting het pittoreske Damme. De vogels zijn begonnen met de voorbereiding voor een nest op onder meer het dak van het stadhuis en het oude Sint-Janshospitaal. Alles samen zijn er een viertal plaatsen waar geprobeerd wordt om te nesten of dat effectief al gelukt is. Dat de liefde tussen de ooievaars en Damme wederzijds is, bewees het stadsbestuur al in 2018. Het liet toen de platformen installeren op de twee schouwen van het stadhuis. Zo kunnen de koppels een nest maken, zonder dat de verwarming uit hoeft.