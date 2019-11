Ongehoorzame zoon levert vader fikse boete en rijverbod op: “Eerst taxi naar huis genomen, maar hij was zonder toestemming gaan feesten, dus nam ik toch de wagen om hem te zoeken” Mathias Mariën

11 november 2019

08u08 0 Damme Een vijftiger uit Damme is in de Brugse politierechtbank veroordeeld omdat hij na een feestje veilig thuis raakte met een taxi ... maar nadien in zijn wagen sprong omdat zijn zoon zonder toestemming een stapje in de wereld was gaan zetten.

De opmerkelijke feiten gebeurden op zaterdag 18 februari. De 53-jarige man was samen met zijn echtgenote naar een feestje geweest en nam de verstandige beslissing om een taxi huiswaarts te nemen. Daar merkte het koppel echter op dat hun tienerzoon niet thuis was. Nochtans had de jongeman een verbod om uit te gaan. De vader sprong daarop in zijn wagen om zijn zoon op ’t Zand in Brugge te gaan zoeken. Daar werd de vijftiger echter tegengehouden voor een controle. Het resultaat: 1,84 promille alcohol in zijn bloed. Daarvoor moest hij zich verantwoorden in de politierechtbank én riskeerde hij zelfs een alcoholslot. De politierechter veroordeelde de vijftiger uiteindelijk tot een boete van 1.600 euro, waarvan 400 euro voorwaardelijk, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan een derde met uitstel. Hij besliste ook om de man geen alcoholslot op te leggen. Tussen hem en zijn zoon zou het ondertussen goed gaan ... “Hij studeert nu aan de universiteit", klonk het.