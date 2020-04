Noodopvangcentrum in Sijsele verwelkomt 13 nieuwe bewoners:

“De eerste week verliep rustig” Mathias Mariën

15 april 2020

10u10 0 Damme De eerste week in het noodopvangcentrum in Sijsele is rustig verlopen, dat meldt de stad Damme. “De bewoners begrijpen waarom er nu bijzondere maatregelen gelden”, klinkt het.

Na weken voorbereiding opende het Rode Kruis op 6 april het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele. Om aan de corona-maatregelen te voldoen, komen de bewoners gespreid toe. Het gaat om groepen van 15 personen en maximum 45 personen per week. Tijdens de eerste week arriveerden 41 personen. Dinsdag kwamen er nog 13 bij.

Volgens de signalen die het Dams stadsbestuur ontvangt, verloopt alles er rustig. De bewoners zijn dankbaar voor de opvang en begrijpen waarom er nu bijzondere maatregelen gelden. Niemand van de bewoners moest het centrum al verlaten. De bewoners komen uit alle windstreken en hebben allen een unieke achtergrond. Er huizen al 10 nationaliteiten. De bewoners zijn oorspronkelijk van Colombia, Congo, Djibouti, El Salvador, Georgië, Jemen, Palestina, Somalië, Syrië en Afghanistan. Het betreft alleenstaande mannen en vrouwen, maar ook families met kinderen, koppels en niet-begeleide minderjarigen. Voor deze laatste groep werd een aparte werking uitgebouwd.

Activiteiten

De bewoners participeren aan de activiteiten in het centrum. Zo is er dagelijks een dansactiviteit op muziek die door de bewoners zelf wordt gekozen. Zo leren ze elkaar ook op een andere manier kennen. Het terrein is groot genoeg, zodat iedereen voldoende afstand kan houden. Aan de hand van een fotozoektocht leren de bewoners bovendien op een speelse wijze het centrum kennen.