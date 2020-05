Nieuwe toegangspoort tot historisch Damme na zeven maanden officieel geopend Mathias Mariën

10 mei 2020

19u37 0 Damme De toegangsweg tot Damme-centrum vanuit Dudzele of Koolkerke is na zeven maanden opnieuw open. Stad Damme, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Provincie West-Vlaanderen investeerden er 820.000 euro in de aanleg van een nieuw fietspad, het vernieuwen van de rijbaan en het herstel van de middenwal van de historische stadswallen.

Ter hoogte van Dammebrug waar vroeger de Korenmarkt was, werd een bijkomend pleintje gecreëerd. Fietsers kunnen er even tijd nemen. Het dubbelrichtingsfietspad tussen Damme en de Pompestraat was voor het vele fietsverkeer te smal geworden. Dat deel bevindt zich op het recreatieve fietsknooppuntennetwerk met verbindingen naar Dudzele en Knokke-Heist. Nu kan het fietsverkeer er gebruik maken van een nieuw 2,5 meter breed fietspad met een wegdek in asfalt.

Comfort fietsers

Dichter bij het centrum is de weg vernieuwd rekening houdend met het historisch karakter van de middeleeuwse stad. Het fiets- en autoverkeer verlopen er gemend. In het midden van de weg liggen kasseien, aan de rand is een comfortstrook in beton voorzien. “Ook hier hielden we rekening met het comfort van de fietsers”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Het snelheidsregime wordt bij het naderen van de stad gefaseerd verlaagd van 70 naar 30 kilometer per uur. De historische middenwal van de stadswallen die in ere werd hersteld, helpt mee om een poorteffect te creëren.”

De herstelde wal is ruim 2 meter hoog. Voortaan is het natuurgebied waar de wal deel van uitmaakt ook te voet veiliger bereikbaar zijn. Wie het natuurgebied wil overschouwen, zal dat straks kunnen vanop een nieuw houten panoramaplatform dat naast het nieuwe fietspad zal worden aangelegd.

In samenwerking met het provinciebestuur werd een keuvelhoekje gecreëerd nabij de aansluiting van de brug. Het pleintje is de plek voor rust en onthaasting. Vanop de bankjes is er een mooi uitzicht over de Damse Vaart naar het centrum.