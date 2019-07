Natuurpunt waarschuwt voor giftige plant langs kanaal Mathias Mariën

03 juli 2019

07u48 0 Damme Natuurpunt Damme waarschuwt wandelaars om bepaalde planten langs het kanaal niet aan te raken.

“We hebben oranje markeringen aangebracht op plaatsen waar we de ‘reuzenberenklauw’ aan het bestrijden zijn”, klinkt het bij Natuurpunt. “Die markeringen maken voorbijgangers nieuwsgierig, maar we vragen uitdrukkelijk om weg te blijven van de planten. De ‘reuzenberenklauw’ is namelijk giftig.”