Mondmaskers verplicht op markten en in stedelijke gebouwen in Damme Mathias Mariën

20 juli 2020

06u12 0 Damme De stad Damme voert een verplichting op mondmaskers in op de markten, boekenmarkten en publieke delen van de stedelijke gebouwen.

“Het aantal besmettingen met COVID-19 stijgt opnieuw. De situatie in Damme blijft voorlopig stabiel. Ik dank de mensen hiervoor. Maar we moeten waakzaam zijn”, zegt burgemeester Joachim Coens. “De situatie kan snel veranderen. Daarom mijn warme oproep om de basisregels te respecteren en een mondmasker te dragen op drukke plaatsen.We nemen ook deze bijkomende maatregel: mondmaskers zijn voortaan verplicht op de (boeken)markten en in de publieke delen van de stedelijke gebouwen.”